Есть те, кто режет правду-матку: Евгений Пригожин оценил новую песню Шнурова про иммиграцию российской “элиты”

В пресс-службу компании “Конкорд” поступил запрос от редакции издания “Дни.ру”. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать слухи о связях со Шнуровым и подтвердить или опровергнуть причастность к новой композиции.

В своем ответе предприниматель заявил, что в России есть те, кто режет правду-матку. Таких людей он назвал патриотами с большой буквы. В их числе, по мнению Пригожина, находится Сергей Шнуров, который говорит правду о мусорной реформе и ситуации в мире в целом.

“Если позволите, отвечу вам на вопрос следующим образом: в России есть те, кто режет правду-матку. Это выдающиеся люди, патриоты с большой буквы. Сергей Шнуров режет эту правду – будь то про мусор или про войну. Когда он делал это пару месяцев назад про Питер, то прокультурные демагоги только что в измене Родине не обвинили, а теперь большинство из них в очереди на границе стоят, чтобы из страны убежать. “Заслуженные” и “народные” сидят на теплых диванах, язык в ******** заткнув. Спасибо, Сергей, за выдающуюся песню. Поработай на благо Родине, пока эти «петушки» плачут о своей загранжизни”, — говорится в ответе Пригожина.

Предприниматель поблагодарил Шнурова за выдающуюся песню и попросил его и дальше работать на благо своей страны, пока остальные «звезды» плачут о своей заграничной жизни на фоне санкций.

Напомним, что накануне Шнуров выпустил песню про российскую интеллигенцию, которая на фоне санкций Запада из-за спецоперации РФ сбежала из страны.