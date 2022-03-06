 

Торговые сети хотят ограничить продажу дешевых товаров в одни руки

06.03.2022, 0:48, Разное
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Представители крупных торговых сетей считают, что подобный шаг поможет им бороться с перекупщиками. В Минпромторге рассказали о том, что уже есть случаи покупки продуктов большими объемами с целью перепродажи их в регионах.

В ведомстве объяснили, что торговые сети хотят минимизировать риски приобретения
перекупщиками социально значимых продуктов питания. В рамках
договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС на эти
товары установлена минимальная наценка.

В Минпромторге добавили, что руководители сетей попросили пойти на такую меру, чтобы гарантированно обеспечить гражданам возможность купить доступные продукты в нынешней ситуации. О своем решении ведомство пока не сообщило.

Напомним, после начала спецоперации на Украине в отношении России США и страны ЕС начали вводить жесткие санкции. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что в Московской области не будет ажиотажа на продукты питания. Он объяснил, что на складах устойчивый запас товаров.



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