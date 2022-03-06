Авиакомпания Azur Air приостановила рейсы за рубеж

Авиаперевозчик Azur Air временно останавливает пассажирские рейсы в другие страны с 8 марта по рекомендации Росавиации, сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания Azur Air по рекомендации Росавиации с 8 марта 2022 года приостанавливает программы полетов за рубеж», – передает сообщение авиакомпании ТАСС.

Пассажиры с билетами туда и обратно, с 6 марта не будут допущены до рейсов, если обратный билет на дату после 8 марта. До 8 марта авиакомпания будет перевозить пассажиров международных рейсов с билетами только в одну сторону. Пассажирам отмененных рейсов необходимо обратиться в авиакомпанию для полного возврата средств. После 8 марта будут осуществлять вывозные рейсы для граждан России.

Ранее авиаперевозчик «Победа» заявил о приостановке международных рейсов в соответствии с рекомендацией Росавиации с 8 марта.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу. «Аэрофлот» с 8 марта также намерен приостановить все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.

Сообщалось также, что российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям.