СМИ сообщили о планах Вашингтона эвакуировать Зеленского в Польшу

Госдепартамент, Пентагон и другие американские ведомства разрабатывают план эвакуации президента Украины в Польшу, сообщило издание Washington Post.

«Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», – сообщил один из собеседников издания.

Он уточнил, что в числе прочих вариантов рассматривается возможность, при которой Зеленский создаст «правительство в изгнании» в Польше. При этом Запад готовится оказывать ему помощь и уже сейчас «закладывают основу» для признания этой структуры в качестве законного правительства республики, передает ТАСС.

Источник издания добавил, что правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

Однако США и союзники все еще с осторожностью относятся к открытой поддержке украинского сопротивления, чтобы «не втянуть страны – участницы НАТО в прямой конфликт с Россией», пишет The Washington Post. По данным издания, они считают, что «в глазах Москвы поддержка правительства Зеленского, действующего в Польше», может быть расценена как нападение со стороны альянса.

При этом, по данным The Washington Post, лица стран Запада «неохотно обсуждают [со СМИ] подробные планы» этих действий, поскольку они «основаны на военной победе России».

Отмечается, что администрация США рассматривает дальнейшие действия на случай «возможного захвата Киева Россией».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше.

В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».