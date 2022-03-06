 

Появилось видео, как Путин «управляет» самолетом SSJ-100

06.03.2022, 0:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин попробовал управлять самолетом «Сухой-Суперджет 100» на авиационном тренажере.

Помогала президенту в «управлении» самолетом командир воздушного судна летного отряда «Аэрофлота» Мария Касяник.

«Узнаете?» – спросила она главу государства, когда самолет «пролетал» в районе Черноморского побережья, передает Life.

Путин рассказал, что раньше уже летал на самолете, и пилот показывал ему основы управления.

В субботу Путин встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Он заявил, что РФ будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.



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