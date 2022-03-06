Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик въезжать на территорию РФ без оформления визы.

«<…> С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Граждане ЛНР, ДНР и Украины могут въехать и выехать из РФ «по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек».

Президент поручил правительству и МИДу принять меры для исполнения указа, в частности внешнеполитическое ведомство должно будет организовать взаимодействие с диппредставительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на территории России, чтобы оперативно возвращать иностранцев и лиц без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины, домой.