Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях

Российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Организации смогут выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран, либо в «ином порядке», который определяют ЦБ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе говорится, что до определения со стороны ЦБ и Минфина порядка исполнения этих обязательств оно будет осуществляться в обычном режиме с их разрешения.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк РФ правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.