 

Кулеба обсудил с Блинкеном поставки вооружения на Украину

06.03.2022, 0:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что провел на украинско-польской границе «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в частности обсуждались поставки дополнительного вооружения на Украину.

«Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», – передает слова Кулебы РИА «Новости».

«Мы провели продуктивные переговоры об эффективности уже введенных против РФ санкций и принятых мер, но также, что более важно, о наших будущих шагах, касающихся поставок Украине необходимых вооружений и введения дополнительных санкций против РФ», – сказал глава МИД Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Чиновники Смольного признались в недостатке средств на уборку улиц

21.04 / Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах двое суток

16.12 / В Великобритании принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона “Формулы 1” Хэмилтона

11.09 / Ефремова в СИЗО перевели в другую камеру

14.08 / Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России

12.11 / Против брата Нурмагомедова возбудили дело после наезда на полицейского

05.01 / “Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге, “Украинская стратегия Гройсмана” обогнала Радикальную партию – опрос

25.12 / Ходорковский: В колонии меня встретили с собаками. Прогнали сквозь строй. Чисто гестаповцы

12.12 / “Шахтер” вошел в двадцатку лучших клубов Европы по версии УЕФА

28.10 / Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика