Кулеба обсудил с Блинкеном поставки вооружения на Украину

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что провел на украинско-польской границе «продуктивные» переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в частности обсуждались поставки дополнительного вооружения на Украину.

«Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию) Украины, сделав пару шагов в знак поддержки», – передает слова Кулебы РИА «Новости».

«Мы провели продуктивные переговоры об эффективности уже введенных против РФ санкций и принятых мер, но также, что более важно, о наших будущих шагах, касающихся поставок Украине необходимых вооружений и введения дополнительных санкций против РФ», – сказал глава МИД Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.