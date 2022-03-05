France 2 – Макрон использует положение президента для избирательной кампании

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен совмещать свои обязанности главы государства с молниеносной избирательной кампанией, рассказывает France 2. Некоторые соперники опасаются, что из-за этого он откажется от дебатов, причём переговоры на международном уровне ставят его в заведомо более выгодное положение.

Кандидат в своём офисе президента. Этим видео, опубликованным сегодня вечером в соцсетях, Эммануэль Макрон дал старт своей избирательной кампании.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я думаю, что необходимо обеспечить возможность продолжать дебаты, и чтобы я тоже в качестве кандидата мог объяснять, убеждать и предлагать, а также подвергаться нападкам, критике…

Однако из-за конфликта на Украине он хочет участвовать в международных переговорах, в то же время являясь кандидатом в президенты. Разбираем этот путь по лезвию бритвы в нашей рубрике «Под прицелом».

Редкие встречи, несколько выступлений перед народом и главным образом деятельность активистов на местах — молниеносная кампания уходящего президента должна быть отмечена торжественностью. «Очень плохо будет выглядеть, если он появится в Минфине среди 10 тысяч истеричных активистов, — отмечает один из сотрудников президентской партии. — Девизом станет сдержанность». Представитель ближайшего окружения президента резюмирует: «Он не может проводить переговоры с (Владимиром. — ИноТВ) Путиным утром и участвовать в дискуссии с (профсоюзным деятелем Филиппом. — ИноТВ) Путу вечером».

Такие установки раздражают некоторых соперников главы государства, по мнению которых, конфликт на Украине не должен заслонять собой избирательную кампанию.

ЭРИК ЗЕММУР, кандидат на президентских выборах от партии «Реконкиста»: Французы имеют право на предвыборную гонку. На нашей земле нет войны.

ВАЛЕРИ ПЕКРЕСС, кандидат на президентских выборах от республиканцев: Французов нельзя лишать демократических дебатов, потому что сейчас речь идёт о будущем Франции.

Потому что, по словам его приближённых, в текущем контексте положение президента может дать ему значительное преимущество. «Эммануэль Макрон придумал (способ получить. — ИноТВ) второй срок молчаливым продлением договора», — одобрительно отмечает его окружение. Такое преимущество называется «эффектом сплочения».

БЕНЖАМЕН МОРЕЛЬ, старший преподаватель публичного права в университете Пантеон-Ассас в Париже: Кампания, прежде всего, является воплощением президентских обязанностей. Но, разумеется, когда вы напрямую общаетесь с Владимиром Путиным, ежедневно обсуждаете вопросы с Джо Байденом, это также считается за воплощение обязанностей, и вы не находитесь в равном положении с различными вашими соперниками.

Другая сторона медали — может также сложиться впечатление, что Эммануэль Макрон перешагнёт через президентские выборы. «Осторожно, чтобы не показаться слишком заносчивым», — предупреждает его один из министров. «Если он на самом деле не будет заниматься избирательной кампанией, если не будет дискуссий по его программе, то мы можем получить через полгода после выборов демонстрации «жёлтых жилетов» в 10 раз сильнее», — предсказывает представитель левых.

Задача соперников Макрона — подвести его к итогу президентства, в то время как он всегда может извлечь выгоду из своих действий в качестве президента на международной арене.

Дата выхода в эфир 04 марта 2022 года.