 

Уникальное явление попало на видео: Снежный барс приблизился к людям

05.03.2022, 23:25, Разное
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Находившиеся в это время рядом люди запечатлели снежного барса, который
спустился вниз. Ролик появился в инстаграм-аккаунте сообщества kris_p_brothers_official.

Очевидцы наблюдали, как хищник ходит по склону горы возле дороги, а затем удаляется выше от заметивших его людей и скрывается. Пользователи соцсети восхитились редким явлением. Они посчитали свидетелей счастливчиками. “Красавчик”, “Боже, вот это везение”, – высказались фолловеры.

Однако многие обеспокоились тем, что барс подошел настолько близко к человеку, чего обычно не делает. Подписчики отметили, что хищник мог напасть на людей. Комментаторы предположили, что снежного барса вынудил на такой шаг голод.



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