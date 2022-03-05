Уникальное явление попало на видео: Снежный барс приблизился к людям

Находившиеся в это время рядом люди запечатлели снежного барса, который

спустился вниз. Ролик появился в инстаграм-аккаунте сообщества kris_p_brothers_official.

Очевидцы наблюдали, как хищник ходит по склону горы возле дороги, а затем удаляется выше от заметивших его людей и скрывается. Пользователи соцсети восхитились редким явлением. Они посчитали свидетелей счастливчиками. “Красавчик”, “Боже, вот это везение”, – высказались фолловеры.

Однако многие обеспокоились тем, что барс подошел настолько близко к человеку, чего обычно не делает. Подписчики отметили, что хищник мог напасть на людей. Комментаторы предположили, что снежного барса вынудил на такой шаг голод.