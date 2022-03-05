 

Российский посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне

05.03.2022, 23:05, Новости дня
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Отобрать особняки в Лондоне, которые принадлежат гражданам России, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, сообщил российский посол Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов, как заявили в Лондоне.



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