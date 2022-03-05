 

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и их семьям

05.03.2022, 23:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии России, и членам их семей.

«Глава государства подписал Указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указом установлено, что в случае смерти военнослужащих, лиц, «проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях».

Также военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации.



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