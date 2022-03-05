 

Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания»

05.03.2022, 23:05, Новости дня
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Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания.

В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины».

В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину».

Ранее источники издания Obozrevatel сообщили, что Киреева, который участвовал в первом раунде переговоров с Россией от Украины, якобы убили сотрудники СБУ при задержании, об этом также сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.



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