НАТО: «Мы не сторона этого конфликта»

На территорию Украины военный Альянс не пойдет. Но максимально поможет.

«Коллективный Запад» ни в коем случае не собирается вступать в боевые действия на территории и в воздушном пространстве Украины, избегая прямого столкновения с Россией и разрушительных событий в Европе. Но будет продолжать наращивать военную и финансовую помощь Киеву и санкциями ослаблять экономику России.

В пятницу в Брюсселе целый день совещались министры иностранных дел трех десятков стран. В разных форматах: НАТО, Евросоюз, «большая семерка» (G7). Одни и те же люди, просто в разных штаб-квартирах. События вокруг Украины размыли грани между этими организациями.

Несмотря на такое внушительное присутствие, обошлось без решений и сюрпризов. Просто «мозговой штурм», выводы из которого могут последовать гораздо позднее.

Утром в штаб-квартире НАТО собрались: члены Североатлантического альянса, большинство которых входит и в ЕС, с приглашением брюссельских бюрократов ЕС, а также Финляндии и Швеции, которых декабрьская инициатива Кремля и «спецоперация» в Украине сталкивает с позиций традиционного нейтралитета.

Полноправное членство для них — дело всего лишь нотариального оформления. В случае чего. В отличие от Украины, которой надо еще пройти некоторый путь.

Во второй половине дня те же собрались на площади Шумана, только гостями были главные дипломаты не входящих в ЕС стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Норвегии, Исландии. Между делом в кулуарах собралась «семерка».

Предваряя эту серию встреч, утром в НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что РФ сегодня, как никогда, находится в международной изоляции. Эта фраза потом переходила из заявления в заявление.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что много месяцев Альянс предупреждал, что президент Путин намерен совершить военную операцию против Украины. Союзники по НАТО, мол, предприняли усилия по поиску дипломатического решения. В то же время они дали понять, что РФ «заплатит очень высокую цену» за действия против Украины. Что сейчас и происходит.

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Несмотря на все предположения и призывы включиться в боевые действия на стороне Украины, НАТО этого не будет делать, потому что это оборонительный альянс. В предыдущих конфликтах вне территории Альянса он формально действовал с санкции ООН (это спорный тезис — вторжение натовской коалиции в Ирак в 2003 году произошло без конкретной дополнительной санкции ООН на основании прежних резолюций СБ ООН в отношении Ирака. — Ред.), а

Украина — не тот случай, хотя Альянс на сто процентов солидарен с ней.

«Мы будем и впредь делать все возможное для защиты каждого сантиметра территории НАТО, — пояснил Столтенберг. — Наша основная задача — обеспечить безопасность тридцати наших стран-членов. Мы — не сторона этого конфликта. И мы несем ответственность за то, чтобы он не обострился и не расширился за пределы Украины. Потому что это было бы еще более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией».

Он хочет сказать, что НАТО — не угроза РФ в том практическом смысле, который имел в виду Кремль, предъявив Западу декабрьские требования не расширять НАТО.

«Наша главная обязанность, наша основная задача — защищать и оборонять млрд человек в 30 странах альянса», — пояснил генсек, напомнив, что в восточной части Альянса впервые размещены Силы реагирования НАТО. И это после «Крыма-2014».

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Жозеп Боррель в роли европейского сопредседателя этой брюссельской серии совещаний на этот раз поставил в голову угла гуманитарную проблему осажденных украинских городов и потока беженцев, которые спасаются от российской «спецоперации», устремляясь на территорию ЕС.

Их число уже превысило млн и быстро увеличивается. Евросоюз призвал к созданию гуманитарных коридоров. Причем к доставке гуманитарной помощи в соответствии с международными правилами: через независимые гуманитарные организации, а не через военных, как это обычно делает Россия. Военные не могут быть нейтральными. А Международный Красный Крест до сих пор не может получить доступ в блокадные украинские города, и нужны зеленые коридоры для конвоев Красного Креста и специализированных НКО.

Что касается России, то Боррель обещал: санкций будет больше, и они прорабатываются.

Хотя цель санкций — «выбить камень из-под кремлевской военной машины», но, к сожалению, фактически они коснутся и людей, не входящих в ближайшее окружение Кремля, признал он. К тому же не надо ожидать, что финансовые санкции остановят конфликт уже завтра. Но есть возможность существенно ослабить российскую экономику. Это займет время.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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