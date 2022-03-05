 

Скандалы: Митинг в Буркина-Фасо напомнил Западу о конце колониальной эпохи

05.03.2022, 22:40, Разное
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Жители города Бобо-Диуласо организовали акцию в поддержку своих властей, а также российской операции на Украине

Люди также выступили за развитие отношений с Москвой. Сотрудничество с Россией для многих африканских стран уже стало символом освобождения от постколониального влияния западных стран. На митинге люди стояли с плакатами в поддержку властей республики, российскими, буркинийскими и малийскими флагами.

В соцсетях появилась масса фотографий, на которых люди с плакатами призывают западные страны оставить в покое Африку. Митингующие проявили активную гражданскую позицию, а также показали намерение снова бороться за реальную независимость своей страны. Ранее в Мали и Буркина-Фасо уже проходили подобные акции. Их связывали с российскими инструкторами, которых западная пресса называет «ЧВК Вагнера».

Недавно ряд стран выразили поддержку действиям России, в частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание республик Донбасса поможет сохранить жизни мирных людей.



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