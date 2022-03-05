Мнение: Сказка о глупой старухе

Европа приняла план сокращения зависимости от российского газа. План жесткий по срокам и предусматривает снижение импорта российского газа на треть уже в следующем году.

Всего ЕС импортирует порядка 140 млрд трубопроводного и 15 млрд сжиженного газа происхождением из России, что составляет 45% общего импорта и 40% потребления газа в ЕС. Приняты 10 пунктов, реализация которых приведет к отказу от 50 млрд кубометров российского газа в год. Реализация этих пунктов должна снизить импорт из России на указанную величину уже к 2023 году. Основным пунктом является замена российского газа на газ иного происхождения (предполагается, что это позволит заместить 30 из 50 млрд кубометров). Остальные пункты направлены на замещение газа иными источниками энергии или мерами экономии, позволяющими снизить потребление газа в Европе.

В случае, если за год Европа сумеет реализовать этот план, не исключено, что будет принят следующий. Менее кризисный, но более растянутый по времени. Задача та же — продолжить снижение потребления именно российского газа. Есть негласный контрольный показатель, который европейцы намерены достигнуть к 26-27 году — доля России на газовом рынке Европы должна сократиться до 20 процентов максимум. То есть, из 150 млрд нынешних кубометров доля российского газа должна опуститься до 65-70 млрд. Фактически это означает, что судьба Северного потока-2 уже решена — он перестанет быть необходимым даже теоретически, и более того — возникнет вопрос о загрузке всех имеющихся трубопроводов. До конца 23 года Газпром обязан прокачивать через территорию Украины 40 млрд кубометров, оставшиеся примерно 60 млрд придутся на Северный поток-1, Ямал и Турецкий поток.

По сути, это конец всем газовым мечтам кремлевской знати, как она будет повелевать Европой, крутя вентиль в одну или другую сторону. С шантажистом переговоров не ведут, как и с террористом. Странно, что такие простые вещи в Кремле так и не смогли понять.

И чего не жилось? Сидели бы себе на трубе, подворовывали помаленьку. Нет, захотелось старухе стать владычицей морскою! Пушкина читать надо было, но откуда, если они и букварь-то вряд ли осилили…

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