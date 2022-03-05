Мнение: Что напишут писатели и поэты?

Почитал «Красную звезду»: «…Владимир Путин вновь взял слово и сказал: «Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются…».

Задумался… Сегодня специальная военная операция – это графики и планы, а что будет написано в школьных учебниках лет через 10-15? Что напишут писатели в романах и повестях, а поэты в стихах?

Солдаты и офицеры Красной армии, громившие фашистов в годы Великой Отечественной, вошли в историю, как воины-освободители.

Солдаты и офицеры, воевавшие в Афганистане, – это воины-интернационалисты.

А как будут называть солдат и офицеров российской армии, участвующих в спецоперации на Украине? Воины-денацификаторы? Или воины-демилитаризаторы?

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