 

Мнение: Что напишут писатели и поэты?

05.03.2022, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почитал «Красную звезду»: «…Владимир Путин вновь взял слово и сказал: «Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются…».

Задумался… Сегодня специальная военная операция – это графики и планы, а что будет написано в школьных учебниках лет через 10-15? Что напишут писатели в романах и повестях, а поэты в стихах?

Солдаты и офицеры Красной армии, громившие фашистов в годы Великой Отечественной,  вошли в историю, как воины-освободители.

Солдаты и офицеры, воевавшие в Афганистане, – это воины-интернационалисты.

А как будут называть солдат и офицеров российской армии, участвующих в спецоперации на Украине? Воины-денацификаторы? Или воины-демилитаризаторы?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Среди задержанных в Белоруссии ищут россиян

11.03 / “Больно и страшно”: Самбурская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

22.11 / Диетолог Заикина рассказала об опасности зеленого лука

12.10 / Студенты пришли на экзамен в шлепках за 500 000 рублей, но теперь их отправят в тюрьму, ведь шлепки непростые

16.07 / Поклонники Анастасии Стоцкой назвали ее девятилетнего сына копией Филиппа Киркорова

12.08 / В Белоруссии отреагировали на угрозы ЕС ввести санкции: Не спешите с заявлениями

30.04 / Пассивное курение увеличивает риск рака ротовой полости на 50%

10.02 / Фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!” вошел в шорт-лист “Оскара”

08.08 / Джо Байден дал старт работе пасеки в Техасе

23.07 / Тайная вечеря Дьявола в Уилмингтоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика