Беднейшие страны рискуют столкнуться с нехваткой зерна

Бывший гендиректор Французского агентства развития Дов Зера считает, что ситуация на Украине будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы страны, и не пройдёт бесследно для мирового продовольственного рынка. Как рассказал эксперт порталу Atlantico.fr, Москва и Киев являются важными поставщиками зерна на мировые рынки, и если нарушатся поставки, то от этого пострадают самые бедные, в первую очередь страны Африки.



AP

Ситуация на Украине будет иметь последствия, выходящие далеко за пределы страны. Как рассказал Atlantico.fr бывший гендиректор Французского агентства развития Дов Зера, Украина и РФ являются двумя очень важными странами — экспортёрами зерна в мире, и уже произошёл резкий рост цен на большинство круп, что не пройдёт бесследно для продовольственного рынка.

«Цены на пшеницу и кукурузу и так достигли рекордного уровня из-за ситуации на Украине и плохих погодных условий в Латинской Америке, которые также повлияли на производство сои. Параллельно с ценами рынки сбыта испытывали трудности в течение двух лет из-за логистических проблем, вызванных пандемией», — говорит Зера.

Он отмечает, что поставки в азиатские страны не должны быть проблематичными благодаря запасам китайской и индийской пшеницы. Однако ситуация, вероятно, будет критической в Африке и в некоторых наименее развитых странах. Им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно, поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь.

«Ситуация в Африке уже критическая. Африканский континент переживает один из самых серьёзных продовольственных кризисов за последние десятилетия. Нынешний кризис усугубит серьёзность ситуации. Международные учреждения должны оперативно обновлять информацию о состоянии запасов и потребностях африканских стран, особенно наиболее уязвимых из них из-за бедности. На основе этого анализа Европейский союз и международное сообщество должны будут сделать всё необходимое, чтобы избежать риска нехватки продовольствия. Ведь за ней может последовать голод», — предупреждает эксперт.