Белый заяц регулярно атакует дачу новосибирца: Непрошенного гостя сняли на видео

Россиянин запечатлел один из набегов зайца на его дачу под

Новосибирском. По словам владельца участка, животное приходит уже не

первый год. Он рассказал, что зверек третий год прибегает к нему весной.

Забавный инцидент снят в СНТ “Иней-1”. Хозяин дачи поведал, что в прошлом году “косой” грыз не убранные с осени цветы, оставив следы своего пребывания.

Новосибирец отметил, что в этом году зайцу

проникнуть на его участок не удалось. Судя по всему, зверька на поход к человеку вынудил голод. “Подкормить бедняжку надо бы”, “Так дали бы морковки лапульке, он же не от хорошей жизни пришел к человеку. Кушать хочет зверек”, – высказались фолловеры в инстаграм-аккаунте издания НГС.