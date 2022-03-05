Белый заяц регулярно атакует дачу новосибирца: Непрошенного гостя сняли на видео
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Россиянин запечатлел один из набегов зайца на его дачу под
Новосибирском. По словам владельца участка, животное приходит уже не
первый год. Он рассказал, что зверек третий год прибегает к нему весной.
Забавный инцидент снят в СНТ “Иней-1”. Хозяин дачи поведал, что в прошлом году “косой” грыз не убранные с осени цветы, оставив следы своего пребывания.
Новосибирец отметил, что в этом году зайцу
проникнуть на его участок не удалось. Судя по всему, зверька на поход к человеку вынудил голод. “Подкормить бедняжку надо бы”, “Так дали бы морковки лапульке, он же не от хорошей жизни пришел к человеку. Кушать хочет зверек”, – высказались фолловеры в инстаграм-аккаунте издания НГС.
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