 

Белый заяц регулярно атакует дачу новосибирца: Непрошенного гостя сняли на видео

05.03.2022, 21:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россиянин запечатлел один из набегов зайца на его дачу под
Новосибирском. По словам владельца участка, животное приходит уже не
первый год. Он рассказал, что зверек третий год прибегает к нему весной.

Забавный инцидент снят в СНТ “Иней-1”. Хозяин дачи поведал, что в прошлом году “косой” грыз не убранные с осени цветы, оставив следы своего пребывания.

Новосибирец отметил, что в этом году зайцу
проникнуть на его участок не удалось. Судя по всему, зверька на поход к человеку вынудил голод. “Подкормить бедняжку надо бы”, “Так дали бы морковки лапульке, он же не от хорошей жизни пришел к человеку. Кушать хочет зверек”, – высказались фолловеры в инстаграм-аккаунте издания НГС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Зачем молодиться? – Личное мнение

06.08 / Мнение: Камеди-стайл

25.02 / Обозреватель Кузнецов назвал неминуемым падение режима Лукашенко: Всем очевидна его токсичность

25.06 / Легкая вещь для свежего образа: с чем носить рубашки из шамбре женщинам за 40 (советы с примерами)

28.11 / Мнение: Блицкриг 1940. Бросок к Ла-Маншу

29.07 / Президентский фонд культурных инициатив продлил прием заявок на грантовый конкурс

13.10 / «Тихий ужас»: Александру Захарову заподозрили в неудачной пластике

02.02 / Мнение: Газпром спас Европу от морозов с выгодой

14.04 / Скандалы: НИИ шагу назад

06.11 / Ученые назвали пять незаметных симптомов приближающейся менопаузы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика