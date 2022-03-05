 

Акопов спрогнозировал два варианта капитуляции Украины: отдаст ли Зеленский приказ?

05.03.2022, 22:00, Разное
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Недавно корреспондент РИА Новости дал интервью, в котором затронул вопрос капитуляции Украины. По его мнению, в первую очередь на это будет влиять то, как будет сейчас проходить “специальная операция”. Петр Акопов считает, что только по завершении поставленных Владимиром Путиным задач будет ясно, как будет капитулировать украинская власть.

“Вопрос в том, отдаст ли Зеленский приказ о капитуляции”, – комментирует обозреватель, описывая ситуацию, при которой президент Украины, будучи еще признан российским правительством, сможет принять это решение самостоятельно. По убеждению Акопова, в противном случае это могут сделать свами украинские военные или представители местного управления.

Журналист предсказал два варианта развития событий. Первый исход – централизованная капитуляция, второй – капитуляция уже отдельных кусков государства. Сам же обозреватель считает, что наиболее оптимальным является первый вариант. По словам Акопова, это позволит избежать большого количества жертв как со стороны военных сил, так и среди гражданских.

Напомним, что верховный главнокомандующий РФ объявил о начале “специальной операции” 24 февраля. Поводом для этого, по словам российских властей, стало обращение независимых республик о признании их независимости и заключении соглашения о взаимопомощи.



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