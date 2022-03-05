 

СПЧ начал направлять за рубеж материалы о нарушениях прав человека ВСУ и нацбатальонами

05.03.2022, 21:40, Новости дня
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Материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят, сообщил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«К сожалению, международная общественность видит чрезвычайно искаженную картину о намерениях России, о причинах, побудивших ее предпринять столь экстраординарные меры в защиту жителей Донбасса, а также о том, что на самом деле происходит на Украине. Мировые СМИ и неправительственные организации фактически дезориентированы потоком непроверенных, а зачастую заведомо ложных сообщений, – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев добавил, что постоянная комиссия нашего Совета по международному сотрудничеству в области прав человека ежедневно получает крайне тревожную информацию о многочисленных нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Донбасса и самой Украины, в том числе о целенаправленных действиях по затягиванию конфликта.

В СПЧ отметили, что среди примеров – снимки обстрела ВСУ школы №50 в Горловке с погибшими учителями, размещения РСЗО «Град» и другой военной техники ВСУ в жилом районе Харькова, расположения украинских военных во дворе школ и детских садов и многое другое.

Российские правозащитники продолжают сложную работу по фиксированию, проверке и обобщению этих сведений и призывают международную общественность обратить самое пристальное внимание на столь вопиющие факты.

Данные обращения Совет рассылает западным деятелям персонально. В списке, в том числе Совет Европы, Европарламент, посольства зарубежных государств в России, ведущие мировые СМИ, правозащитные организации и многие другие.

Ранее сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.



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