 

Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену

05.03.2022, 21:40, Новости дня
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Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ.

«Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк.

 

«Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»… И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – отметил Косяк.

Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере.

В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР.

Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни.

В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.



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