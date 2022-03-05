Болгары отомстили за Россию
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Официальная София уже 15 лет проводит резко антироссийскую политику, немало русофобов и в болгарском обществе. Однако есть и русофилы, которые разозлились радикально резкой реакцией правительства Кирилла Петкова на события на Украине. Премьера освистали и закидали снежками во время торжественной церемонии на Шипке.
Теги:
Украина
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Евросоюз
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Болгария
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русофобия
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Дмитрий Бавырин
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