Болгары отомстили за Россию

Официальная София уже 15 лет проводит резко антироссийскую политику, немало русофобов и в болгарском обществе. Однако есть и русофилы, которые разозлились радикально резкой реакцией правительства Кирилла Петкова на события на Украине. Премьера освистали и закидали снежками во время торжественной церемонии на Шипке.

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Дмитрий Бавырин