В красном можно выглядеть смело и дерзко: цвет в одежде играет огромное значение

Одежда должна быть не только удобной, но и красивой, это очевидно. Помимо стиля, цвет различных предметов гардероба — это то, что вы не должны упустить. Выбор яркого оттенка не всегда гарантирует привлечение внимания и восхищение окружающих. Важно знать меру и соблюдать определенные правила. Вот 5 ярких цветов в одежде, которые вы можете смело использовать, не боясь показаться нелепыми.

Выглядеть мило в пастельных тонах

Наряд в пастельных тонах производит приятное впечатление при ношении. Сам по себе пастельный — это мягкий и спокойный оттенок, который автоматически делает милым того, кто его носит. Вы можете комбинировать два или более пастельных цвета в одежде, чтобы создать впечатление спокойствия. Комбинация, которую вы можете попробовать, находится между пурпурно-розовым, зелено-желтым, пурпурно-желтым, сине-желтым и другими.

Синий производит впечатление простоты

Синий — еще один яркий цвет, который поможет вам не чувствовать себя излишне вызывающими и всегда будет в моде. Он подойдет для сочетания с другими цветами, потому что он производит впечатление простоты. Синий наряд сделает образ более шикарным и стильным. Вы можете носить, например, топ и брюки одного цвета, дополнив их пиджаком более светлого или, наоборот, темного оттенка. Синий всегда будет выделяться выгодно и непринужденно.

Выглядеть минималистично с коричневым цветом

Кажется, нет никаких сомнений в том, что коричневая одежда создаст впечатление минимализма, но все равно будет выглядеть красиво. Этот оттенок, к тому же, сделает вашу кожу ярче. Он одинаково выгодно смотрится как на мужчине, так и на женщине и подходит к разным стилям: от вечернего до спортивного.

Коричневый также является нейтральным цветом, поэтому его очень хорошо сочетать с белым или другими нейтральными оттенками. Использование одежды этого цвета может сделать вас более стильными и непринужденными. Дополнив ансамбль коричневыми аксессуарами, вы придадите законченности образу и точно не останетесь незамеченными.

Желтый цвет выглядит жизнерадостно

Нет никаких сомнений в том, что желтый цвет действительно вызывает радость и ассоциируется с весельем и смехом. Одежда желтого оттенка сделает ваш образ ярче и свежее. Многие боятся использовать его в гардеробе, чтобы не выглядеть слишком «кричаще», но это напрасные опасения. Доказано, что желтый цвет вызывает доверие у окружающих, располагает к разговору. Вам будет легче найти общий язык с людьми и создать о себе положительное впечатление.

Будьте смелее с красным

Красный также является одним из цветов, которые можно использовать, желая обратить на себя внимание и не быть вульгарными при этом. В красной одежде вы будете выглядеть смелее. Для тех, кто любит эффектный стиль, этот яркий цвет очень подходящий для ношения. Он может добавить элегантности по сравнению с другими оттенками.

Теперь вы лучше знаете, какие яркие цвета можно носить, когда вам надоело ходить во всем темном. Помимо необходимости определиться со стилем одежды, вам также необходимо выбрать правильный оттенок, чтобы вы по-прежнему выглядели стильно.