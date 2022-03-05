Мнение: Шринкфляция в России

В середине февраля, ещё до того как события пустились вскачь, народ начал жаловаться на похудение упаковок. Журналисты писали, например, что макароны Макфа выпускаются теперь «в упаковке 400 грамм вместо привычных 450 грамм». Вот эти «привычные 450 грамм» воспринимались удивительный цинизм — так-то мы хотели бы видеть честные 500 грамм, просто первая мелкая махинация, уменьшение упаковки на 10%, прошла уже давно и стала «привычной».

https://ria.ru/20220218/produkty-1773495661.html

https://progorodnn.ru/news/100987

Проблема старая, нечто подобное было ещё в СССР. Цитирую из газеты «Известия» от 20 мая 1983 года:

https://afanarizm.livejournal.com/285493.html

В рамках кампании по «бережному отношению к хлебу» выдвинуто предложение вместо стандартных буханок весом в 1-1,3 кг выпускать буханки не тяжелее 900 г, поскольку хлеб делается такого качества, что, не съеденный сразу, черствеет и становится несъедобным. Однако пекарни отказываются уменьшить вес буханки, поскольку это отразится на плановых показателях.

Как видите, в СССР проблемы гражданам создавал план. Социализм, однако, не выдержал проверку реальной жизнью, так что проблемы теперь нам создаёт не план, а излишне свободный рынок. При капитализме уменьшение упаковок называется «шринкфляция», от английского «шринк», «усыхать». Главная причина шринкфляции психологическая — повышение цен покупатель не любит, а вот усыхание упаковки терпеть готов.

Вообразите полку с макаронами, где лежат, допустим, та же Макфа, теперь 400 грамм, и, допустим, Роллтон, пока ещё 450 грамм. 9 из 10 покупателей купят Макфу, так как цена на неё осталась прежней, тогда как Роллтон несколько подорожал. Понимая проблему, маркетологи Роллтона пишут докладную записку руководству: так и так, надо уменьшать упаковку, а то мы проиграем конкурентную борьбу. У Роллтона нет выбора, он должен следовать примеру условной Макфы.

В итоге получается как в анекдоте про двух ковбоев, поспоривших друг с другом, что им не слабо съесть коровью лепёшку. Продажи ни у кого не растут, но упаковка всё же становится меньше, что закономерно раздражает покупателей, снижает их лояльность бренду.

В Китае такую ситуацию принято иллюстрировать вставанием в кинотеатре. Если кто-то в передних рядах встаёт, остальные тоже вынуждены вставать, чтобы не смотреть в задницу стоящего впереди. Идёт цепная реакция, и вскоре уже на ногах стоит весь зал. Выигравших нет, только проигравшие.

Расшить этот затык можно очень просто — служитель кинотеатра должен подойти к тому, кто встал первым, и убедительно попросить его сесть.

Ровно так же можно победить и шринкфляцию. Достаточно законодательно закрепить линейку стандартных упаковок для макарон:

— 200 грамм;

— 500 грамм;

— 1 килограмм;

— 2 килограмма;

— 5 килограмм.

С желающих выпускать макароны в нестандартной упаковке брать дополнительный налог в размере 20%, а также принуждать их указывать на пакете крупными буквами, что упаковка нестандартная, и что покупатель должен поостеречься. Будьте уверены, уже через месяц всё будет в порядке: к нам вернутся старые добрые пачки в килограмм и полкило, бутылки в поллитра и литр.

Кстати, наши западные друзья пишут сейчас, будто Россия скоро капитулирует перед США, так как она ничего не производит. Большая ошибка. С едой у нас всё гораздо лучше, чем за рубежом, так как у нас есть удобрения и углеводороды, без которых выращивать еду очень дорого. Что же касается остального, от фрезерно-расточных станков до хрустальных гусей, то и тут у нас всё в порядке:

https://ruxpert.ru/Российская_продукция

Да, гладко импортозамещение не пройдёт. Какие-то наши товары хуже иностранных, многие другие делаются из санкционных запчастей. Однако в целом российская экономика большая и устойчивая. Выдержать отчаянные санкции Запада мы можем точно, это уже понятно. При этом я рассчитываю, что из санкций наша экономика выйдет не просто живой, но и более крепкой — ещё более крупной и развитой, чем сейчас.