 

Министр экономики ФРГ отверг эмбарго на импорт российских энергоресурсов

05.03.2022, 20:45, Новости дня
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Германия не может отказаться от закупок российских энергоресурсов ввиду своей значительной зависимости от них, пишет Das Erste, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Политик также отметил, что уже введённые антироссийские санкции скажутся на немецком бизнесе, и анонсировал программу финансовой помощи немецким предприятиям.


AP

Правительство Германии анонсировало программу помощи для немецких предприятий, затронутых санкциями против России, пишет Das Erste. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, предприятиям предоставят льготные кредиты от государственного банка KfW.

При этом Хабек пока не стал уточнять масштабов кредитной программы, отметив, что этот вопрос пока не до конца согласован в правительстве страны. Он также подчеркнул, что немецкие предприятия уже ощущают на себе последствия событий на Украине.

По мнению Хабека, антироссийские санкции будут иметь значительные последствия для немецкого бизнеса. Политик отметил, что экономика ФРГ сейчас находится в трудном положении, поскольку отягощается не только событиями на Украине, но и пандемией. При этом Хабек выразил уверенность в том, что Германия способна сгладить последствия от антироссийских санкций. По его словам, из €20 миллиардов инвестиций немецких компаний в Россию гарантиями защищены €7,4 млрд.

Также Хабек подчеркнул, что Германия не поддерживает требования некоторых других стран о введении эмбарго на закупку российских энергоресурсов. «Я против этого шага, потому что таким образом мы поставим под угрозу социальную обстановку в стране», — приводит издание слова Хабека. Он отметил, что Германия по-прежнему зависит от российских поставок нефти, угля и газа. Как пишет Das Erste, на данный момент доля российского газа в импорте ФРГ составляет 55%, нефти — 35%, угля — 50%. Хабек подчеркнул, что такую зависимость нельзя свернуть за несколько месяцев. 



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