 

Замок со скидкой в миллиарды рублей: от какой недвижимости избавляется российский хоккеист

05.03.2022, 20:35, Разное
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Илья Ковальчук – популярный хоккеист, который получил мировую известность в 2018 году во время Олимпийских игр. Сейчас о нем вновь заговорили в прессе, но на этот раз поводом стали не спортивные заслуги, а продажа недвижимости.

Олимпийский чемпион решил избавиться не просто от квартиры или коттеджа, а от целого замка, расположенного в Соединенных Штатах Америки. Площадь дома превышает две тысячи квадратных метров и включает в себя восемь спальных комнат, одиннадцать ванных комнат, несколько кухонь, винный погреб, бар и даже кинозал.

Причем хозяином царских хором Ковальчук был совсем недолго, приобрел он особняк лишь в 2019 году. Тогда он обошелся спортсмену практически в восемнадцать миллионов долларов или свыше двух миллиардов рублей. По всей видимости, хоккеист быстро осознал, что покупка замка – не самое удачное вложение в недвижимость. Так, еще два года назад он предпринимал попытки продать кому-то особняк, однако желающих не нашлось.

Видимо, Илья уже отчаялся избавиться от замка по его закупочной стоимости, поскольку сейчас он готов расстаться с имуществом о неприлично огромной скидкой. Так, он установил дисконт в размере пятнадцати миллионов долларов. Если переводить на российские рубли, то получается свыше полутора миллиардов.



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