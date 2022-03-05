Командир батальона ДНР «Спарта» Жога погиб

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05.03.2022, 20:15, Новости дня
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В субботу при эвакуации мирных жителей из Волновахи в бою погиб командир батальона «Спарта» ДНР Владимир Жога, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Сегодня (5 марта – прим. ВЗГЛЯД) в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной «Воха», – цитирует Пушилина ТАСС.

Он пояснил, что командир отряда получил ранение, обеспечивая выход из города мирных жителей. «Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь», – указал глава республики.

Пушилин добавил, что подписал указ о присвоении погибшему звания Героя Донецкой Народной Республики посмертно. Также руководитель республики выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Владимир Жога – уроженец Славянска, служил в ополчении Донбасса с первых дней войны. Одним из первых встал на защиту родного города, когда ему было всего 20 лет. Там же он познакомился с «Моторолой» – первым командиром «Спарты» Арсеном Павловым. А после его смерти в 2016 году принял командование подразделением на себя.

Батальон ДНР «Спарта» был создан в 2014 году, он принимал участие в боях за Славянск и Донецкий аэропорт. 



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