 

В МВФ предупредили о серьезных последствиях санкций против России

05.03.2022, 20:15, Новости дня
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Санкции против РФ окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

«Хотя ситуация остается весьма изменчивой, а перспективы крайне неопределенными, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усугубляет инфляционное давление, вызванное нарушениями в цепочках поставок и восстановлением после пандемии COVID-19», – цитирует ТАСС заявление МВФ по итогам заседания исполкома организации. 

По данным организации, скачки цен окажут влияние во всем мире, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют большую долю расходов. В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным, считают в МВФ.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в Британии предрекли РФ победу в санкционной войне с Западом.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.



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