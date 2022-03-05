В МВФ предупредили о серьезных последствиях санкций против России
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Санкции против РФ окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).
«Хотя ситуация остается весьма изменчивой, а перспективы крайне неопределенными, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усугубляет инфляционное давление, вызванное нарушениями в цепочках поставок и восстановлением после пандемии COVID-19», – цитирует ТАСС заявление МВФ по итогам заседания исполкома организации.
По данным организации, скачки цен окажут влияние во всем мире, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют большую долю расходов. В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным, считают в МВФ.
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