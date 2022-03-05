Мнение: Гуманитарный коридор из Мариуполя

Сегодня утром объявили, что по согласованию РФ и Украины, таки будет запущен первый гуманитарный коридор для гражданских из Мариполя, а также из Волновахи.

Коридор начнет работу с 12

Старт в 11:00 (по Киеву). Везти будут по маршруту маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

– СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)

– Драматический театр (Театральная площадь, 1)

– Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

По тому же маршруту можно будет проехать и личным транспортом, отклоняться от него запрещается.

Войска ДНР уже получили приказ прекратить огонь под Мариуполем.

Стоит отметить, что Пологи и Орехов под контролем ВС РФ.

По Волновахе пока нет точных данных.

В целом, мы видим практическое применение сирийского опыта организации гуманитарных коридоров для гражданского населения. Теперь на Украине.

Трансялция событий на Украине как обычно продолжается здесь https://t.me/boris_rozhin

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