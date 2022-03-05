 

Мнение: Гуманитарный коридор из Мариуполя

05.03.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня утром объявили, что по согласованию РФ и Украины, таки будет запущен первый гуманитарный коридор для гражданских из Мариполя, а также из Волновахи.
Коридор начнет работу с 12

Старт в 11:00 (по Киеву). Везти будут по маршруту маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
– СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
– Драматический театр (Театральная площадь, 1)
– Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)
По тому же маршруту можно будет проехать и личным транспортом, отклоняться от него запрещается.

Войска ДНР уже получили приказ прекратить огонь под Мариуполем.
Стоит отметить, что Пологи и Орехов под контролем ВС РФ.

По Волновахе пока нет точных данных.

В целом, мы видим практическое применение сирийского опыта организации гуманитарных коридоров для гражданского населения. Теперь на Украине.

Трансялция событий на Украине как обычно продолжается здесь https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Леонид Агутин: «На традиционные «голубые огоньки» есть спрос»

24.09 / Ученые рассказали, как правильно спать для похудения

26.05 / В июне дела пойдут в гору: астрологи назвали 5 знаков зодиака

26.01 / Матвиенко встретилась с выпускниками программы “Женщина-лидер”

13.04 / Ученые из Китая назвали причину перехода позвоночных из воды на сушу

05.02 / Врач Яковлева рассказала о полезных свойствах свинины для организма

23.09 / В метеорите с Марса ученые обнаружили «червей»

30.06 / Мнение: «Мирная» демонстрация 1905 года, жизнь рабочих в 1863 году и кто учился в гимназиях

01.05 / Экс-депутат Верховной Рады Фарион призвала к героизации украинских нацистов

22.02 / Непонятый пророк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика