Мнение: Гуманитарный коридор из Мариуполя
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Сегодня утром объявили, что по согласованию РФ и Украины, таки будет запущен первый гуманитарный коридор для гражданских из Мариполя, а также из Волновахи.
Коридор начнет работу с 12
Старт в 11:00 (по Киеву). Везти будут по маршруту маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
– СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
– Драматический театр (Театральная площадь, 1)
– Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)
По тому же маршруту можно будет проехать и личным транспортом, отклоняться от него запрещается.
Войска ДНР уже получили приказ прекратить огонь под Мариуполем.
Стоит отметить, что Пологи и Орехов под контролем ВС РФ.
По Волновахе пока нет точных данных.
В целом, мы видим практическое применение сирийского опыта организации гуманитарных коридоров для гражданского населения. Теперь на Украине.
Трансялция событий на Украине как обычно продолжается здесь https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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