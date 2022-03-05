 

Ваша жизнь — это кино для Б-га – Личное мнение

05.03.2022, 20:00, Разное
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У вас в головах сейчас — одна мировая повестка дня.

Смогу ли платить по кредитам? Будет ли работа? Когда всё наладится? И так далее, и тому подобное. Где взять ответы?

Уютное болото стабильности лихорадит.


Фото: isotckphoto.com

То, что стабильность — это иллюзия, а завтрашнего дня мне никто не дарил, я поняла рано: в 8 лет.

Моя подружка по дороге в школу попала под машину, и ей отрезало ногу. Именно тогда я вдруг чётко осознала, что мои собственные ноги — не данность, как, впрочем, и сама жизнь.

И в этот самый момент осознания я всем своим сердцем влюбилась в эту самую жизнь. Влюбилась искренне, по-детски серьёзно. Безвозвратно и бесповоротно. Жадно и навсегда.

Скажу по секрету: все эти годы меня ежедневно охватывает такой восторг от того, что я живу — живу, твою мать! — что мне приходится уединиться и попрыгать от свалившегося на меня вселенского счастья. Счастья жизни.

Ухожу, как правило, в ванную, где прыгаю, хлопаю в ладоши, зажмурив глаза и улыбаясь до ушей. И ощущение такое: «И-и-и!»

Нет, я не сумасшедшая. Я просто жизнь люблю, как сумасшедшая.

Один буддийский монах, узнав о такой моей особенности, сказал: «Лена, ты прожила много жизней, и теперь знаешь, что в жизни самое главное».

В жизни главное — жизнь. И в ней есть место испытаниям, которые, вообще-то, можно рассматривать как приключения.

Вспомните свои любимые фильмы. Ни в одном из них герой не сидит на жопе ровно с первого до последнего кадра, наслаждаясь стабильностью.

Ваша жизнь — это кино для Б-га.

Сделайте так, чтобы Ему было интересно, чтобы Он, видя то, что вы не опускаете руки и при этом остаётесь положительным героем, стал за вас болеть и вам помог.

Всегда помогает. На то Он — и Б-г.

А ваше кино интересно Б-гу, как думаете? Что Он видит, просматривая Вашу ленту? А, может, что-то пора изменить, чтобы вам перед Ним было не стыдно? Что именно?

Источник: Лена Миро



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