 

Мнение: Токсичность

05.03.2022, 19:45, Разное
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Одним из характерных примеров токсичности России для любых отношений становится невозможность продать на аукционе 83 млн баррелей нефти, принадлежащих Роснефти. Она безуспешно пытается продать ее на экспорт с дисконтом в 22 доллара. Предполагается, что порядка 70% всей российской нефти, предназначенной на экспорт, сейчас просто «заморожено» и не продается исключительно по политическим и имиджевым мотивам. Покупатели отказываются либо из-за опасений неизвестных пока рисков (в любой момент США могут ввести санкции за покупку российской нефти, которые ударят по всей цепи трейдеров и переработчиков), либо по соображениям имиджевых потерь от контактов с продавцами российской нефти.

Источник: Эль Мюрид



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