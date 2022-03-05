Мнение: Карта санкций, вернётся ли западный бизнес и польза от десвифтизации

1. Как-то не клеится с реальностью утверждение прозападных пропагандистов, что «весь мир против нас». Санкции против России ввели только европейские и англосаксонские страны, Япония и Южная Корея (корейцы при этом не поддержали западные санкции, а просто обещали ввести некие загадочные собственные санкции – то есть, торговать с нами они продолжат). Это примерно 20% мирового населения и 40% мировой экономики:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1927886.html

2. Западному бизнесу оставят возможность по-тихому вернуться в Россию. Конечно, не всем компаниям, а только тем, кто хочет этого уже сейчас. Бизнес остальных может быть фактически национализирован:

https://lenta.ru/news/2022/03/04/uslovia/

Иностранным компаниям, которые решили уйти из России, выдвинули ультиматум на фоне введенных санкций. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сейчас есть три варианта развития отношений с ними, его слова приводит РБК.

Первый вариант — фирмы продолжат полноценную работу в России. Второй — зарубежные акционеры передают свои доли под управление российских партнеров, и впоследствии смогут вернуться на российский рынок. Если же компания решает уйти из России, закрывает производство и увольняет сотрудников, предусмотрен третий вариант. В последнем случае, рассказал Белоусов, российские власти будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства. Как объяснил вице-премьер, сейчас «абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан».

3. Отключение России от СВИФТ — всего лишь очередной шаг к дедолларизации планеты:

https://takoe-nebo.livejournal.com/915371.html

Статья Ричарда Туррина (Richard Turrin), автора финансовых бестселлеров, входящего в Топ-100 мировых экспертов по финансовым технологиям.

Угроза исключения из SWIFT как средство сдерживания войны — «бумажный тигр», и финансовые технологии в этом помогли.

Кошмар очередной европейской войны надвигается на нас, и невоенные средства сдерживания отрезания от системы денежных переводов SWIFT кажутся беззубыми. Бумажный тигр.

С тех пор, как Иран отключил SWIFT в 2012 году, политики США и ЕС использовали угрозу отключения SWIFT, как меч. Теперь кажется неприемлемым выбрасывать 1,7% мирового ВВП России из SWIFT.

Давайте посмотрим, почему. Самая большая причина — это энергия, но остальные связаны с технологиями:

А. Чиновники G7 ясно дали понять, что они не хотят исключать Россию, потому что это сделает невозможным оплату российской энергии, оставив Европу в темноте и платя больше. Это самая ясная и веская причина не отрезать Россию.

Б. Удаление SWIFT не гарантирует остановку денежных потоков. SWIFT — это просто система обмена сообщениями, она не переводит деньги. Любой, кто следит за китайско-иранской торговлей, может подтвердить, что отключение не останавливает торговлю, а делает ее более дорогой. Иран усовершенствовал бартер и международную цифровую торговлю товарами вне SWIFT.

В. Китайская “Трансграничная международная платежная система” (Cross-Border International Payment System, CIPS) была запущена в 2015 году как альтернатива SWIFT. В настоящее время к ней присоединились 1186 финансовых учреждений в 100 странах. У России есть доступ к CIPS, и хотя это не идеально, ничто не мешает России использовать систему и юани вместо долларов. Именно для этой цели Китай построил CIPS после отключения Ирана. Эквивалентная российская система SPFS просто слишком мала.

Г. Криптовалюта еще не готова взять на себя значительную сумму из более чем 670 миллиардов долларов США в совокупном импорте и экспорте России, но это и не обязательно. Если CIPS и другие варианты, описанные выше, будут использоваться для использования криптовалют, они, вероятно, помогут малым предприятиям перемещать деньги через границы, чтобы поддерживать работу.

Stablecoin Tether уже незаконно использовался в торговле между Китаем и Россией в 2019 году с потоками до $10-30 млн в день. Это новая территория, но я думаю, что мы не должны недооценивать возможности криптографии. Они могут нас удивить.

Д. Цифровой рубль находится в стадии тестирования и, возможно, через несколько месяцев его можно будет запустить в производство. Цифровая торговля юань-рубль уже обсуждается. Россия может убедить другие страны принять цифровой рубль в торговле. Получателям не понадобится CBDC, а только цифровая книга в центральном банке, чтобы избежать SWIFT.

Война вызывает изменения в шокирующем темпе. Все эти альтернативы SWIFT уводят деньги из долларов. Дедолларизация — это тенденция, которую США не хотят ускорять, и поэтому США не будут всерьез настаивать на отключении SWIFT.

Финансовые технологии стали пешкой в ​​большой геополитической игре. Их роль в превращении средства устрашения SWIFT в бумажного тигра немалая.

Источник: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902955639534968833/