 

Госдума будет бороться с необоснованным ростом цен

05.03.2022, 19:10, Разное
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“Речь идет о росте цен на такие товары, как продукты питания, питьевая вода, о детских товарах, о строительных товарах – металл, цемент, щебень, песок — и, конечно же, лекарствах”, — сообщил первый замруководителя фракции “Единая Россия” Андрей Исаев.

Рост цен на эти товары парламентарий назвал необоснованным. Они либо производятся в нашей стране, либо у продавцов есть большой запас, приобретенный по прежним ценам, сказал Исаев. Депутат объяснил рост цен алчностью, а не экономическими причинами.

Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн не исключил установления определенных ценовых коридоров на товары этой категории. Он напомнил о начале пандемии, когда Госдума принятыми инициативами ограничила рост цен на лекарства и медикаменты.

Депутаты 4 марта приняли законопроект, направленный на повышение устойчивости российской экономики и защиту граждан в условиях санкций. Речь идет о кредитных каникулах, дополнительной индексации пенсий, послаблениях для малого и среднего бизнеса и других мерах.



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