 

Мнение: Журнал Митрича закрыли??

05.03.2022, 18:56, Разное
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Черт знает что. Цензура ворвалась в ЖЖ коваными сапогами – и сразу показала, чего стоил весь этот наш “бесцензурный оазис”, когда по-настоящему сгустились тучи.

“все
Журнал закрыт по требованию российских правоохранительных органов” – такая последняя запись в журнале Митрича. Вчера в 9 вечера.

Странная форма. Журнал не удалили, не заблокировали, не “подвесили”. Получается, владельца журнала вызвал “товарищ майор” и потребовал, чтобы он САМ перестал писать?

Конец. Митрич долгие годы был и остается третьим в рейтинге ЖЖ, его “выпиливание”, очевидно, означает близкий конец самого ЖЖ. Что ж… Всех, будем надеяться, не перевешают.

А я еще выражу надежду, что Митрич вернется и возобновит свой блог. Чем быстрее это произойдет – тем лучше.

Источник: Размышления вольного социолога



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