Мнение: Журнал Митрича закрыли??
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Черт знает что. Цензура ворвалась в ЖЖ коваными сапогами – и сразу показала, чего стоил весь этот наш “бесцензурный оазис”, когда по-настоящему сгустились тучи.
“все
Журнал закрыт по требованию российских правоохранительных органов” – такая последняя запись в журнале Митрича. Вчера в 9 вечера.
Странная форма. Журнал не удалили, не заблокировали, не “подвесили”. Получается, владельца журнала вызвал “товарищ майор” и потребовал, чтобы он САМ перестал писать?
Конец. Митрич долгие годы был и остается третьим в рейтинге ЖЖ, его “выпиливание”, очевидно, означает близкий конец самого ЖЖ. Что ж… Всех, будем надеяться, не перевешают.
А я еще выражу надежду, что Митрич вернется и возобновит свой блог. Чем быстрее это произойдет – тем лучше.
Источник: Размышления вольного социолога
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