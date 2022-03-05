 

Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры создать аналог Booking.com

05.03.2022, 18:50, Новости дня
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога Booking.com, сообщили в аппарате вице-премьера.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога букинга», – отметили там, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в РФ решили возобновить туристический кешбэк с 15 марта, продажи будут осуществляться до 1 мая, под действие программы попадают также круизы.



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