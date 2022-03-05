Захарова заявила о последствиях санкций против РФ в Британии

Жители Великобритании уже испытывают на себе последствия антироссийских санкций, введенных британским правительством, столкнувшись с ростом цен на энергоносители, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно и то, что последствия необдуманных действий правительства Бориса Джонсона уже испытывают на себе простые жители Великобритании, столкнувшиеся с ростом экономической неопределенности, повышением цен на энергоносители и логистическими издержками, вызванными вынужденным ответным запретом на использование российского воздушного пространства для британских авиаперевозчиков, и инициированным Лондоном разрывом других двусторонних связей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Ранее в Британии предрекли РФ победу в санкционной войне с Западом.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.