 

Синхронистка из Донецка поддержала спецоперацию РФ на Украине

05.03.2022, 18:50, Новости дня
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина, которая родилась в Донецке, поддержала Россию на фоне военной спецоперации на Украине.

«Я родилась и выросла в Донецке. Я была там под обстрелами в 2014 году. Я видела, как люди убивали своих же. О том, что на Донбассе бомбят гражданских, буквально истребляя народ, знали все. Я прочувствовала эту войну. И сегодня отчетливо понимаю, кто к ней причастен. Очень жаль, что мировая общественность не поднимала такой шум за граждан из Донецка и Луганска все эти годы, за которых у РФ хватило смелости вступиться. Как будто люди, которые раньше жили на Донбассе, забыли о том, что там происходило. И эта война никого не задевала», – написала спортсменка в Instagram.

Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за украинскую сборную, после чего получила российское гражданство и покинула страну. Она выразила надежду, что в будущем ей удастся свободно посещать родной город, и пожелала всем «мирного неба над головой».

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Стас Михайлов поддержал в соцсетях спецоперацию РФ на Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.



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