 

На Украине заочно арестовали Олега Газманова

05.03.2022, 18:49, Новости дня
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Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины и «санкционировал» его доставку в страну.

Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста РФ Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила в субботу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста по статье «посягательство на территориальную целостность» опубликовала  на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения», – написала Венедиктова, передает РИА «Новости».

По ее словам, украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.

Ранее Олег Газманов, Басков и Канделаки подверглись телефонным атакам за позицию по Украине.

Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Якобы уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

Михалков отреагировал на «арест»:он удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».



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