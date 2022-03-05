 

«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями

05.03.2022, 18:49, Новости дня
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Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться, заявили в соцсети «Одноклассники».

Предполагается, что нейросеть будет оценивать тексты и изображения в комментариях на наличие токсичного содержания, после чего выдавать оценку модераторам для проверки.

Все призывы к разжиганию ненависти и ксенофобии по отношению к любой нации или другой группе людей, в том числе с использованием нецензурной лексики, а также угрозы другим пользователям будут блокироваться. Также будут проанализированы изображения в комментариях, в случае наличия шокирующего содержания и актов насилия они тоже будут удалены, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Те пользователи, которые нарушат правила соцсети «Одноклассники» либо будут высказывать враждебные комментарии, получат запрет на комментирование любого контента в ОК. При попытке оставить комментарий соцсеть покажет уведомление и ссылку на правила поведения. Кроме того, авторы комментариев могут получить временный «отдых» от дискуссий, если на их высказывания поступает много жалоб и система определила их как токсичные и агрессивные.

Ранее в Общественной палате призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций.



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