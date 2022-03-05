 

Мнение: Участник украинской делегации

05.03.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


В Киеве, прямо у Печерского суда сотрудники СБУ убили Киреева – члена украинской делегации на переговорах в Гомеле с Россией. Якобы "за измену".
То есть, шлепнули без суда и следствия. Официальное лицо. В центре Киева.
Видимо следующим может стать сам Зеленский. Тем более, про "3 покушения на него" уже вбросили тезис. А где 3 виртуальных, там и 4-е реальное.

Относительно же гуманитарного коридора в Мариуполе, то его сегодня не будет. Нацисты не хотят отпускать живой щит.
Все это уже знакомо по Сирии. Ниже – таблетка для памяти.

Трансляция сириизации Украины как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Мнение: Еще одно обнуление

20.05 / Polywork получает 3,5 миллиона долларов на объединение профессиональных и социальных сетей

16.12 / Ученые назвали возможный фактор риска рака легкого у некурящих

13.11 / Ученые: COVID-19 стал менее опасным и лучше излечимым

25.09 / Мясная запеканка от Екатерины Стриженовой: Пошаговый рецепт

30.07 / У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

14.12 / Требовавший госпомощи Басков оправдался: Я просил не для себя

10.11 / После скандала с внебрачной дочерью: бывший принц Румынии Николай стал отцом во второй раз

02.09 / Прохор Шаляпин оправдался, почему оставил тяжелобольную жену в США

10.02 / Мнение: Купи еды в последний раз… Не ради себя – ради Климата!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика