Мнение: Участник украинской делегации
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В Киеве, прямо у Печерского суда сотрудники СБУ убили Киреева – члена украинской делегации на переговорах в Гомеле с Россией. Якобы "за измену".
То есть, шлепнули без суда и следствия. Официальное лицо. В центре Киева.
Видимо следующим может стать сам Зеленский. Тем более, про "3 покушения на него" уже вбросили тезис. А где 3 виртуальных, там и 4-е реальное.
Относительно же гуманитарного коридора в Мариуполе, то его сегодня не будет. Нацисты не хотят отпускать живой щит.
Все это уже знакомо по Сирии. Ниже – таблетка для памяти.
Трансляция сириизации Украины как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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