 

Мнение: Никто не уйдет обиженным, работают спецслужбы России!

05.03.2022, 18:35, Разное
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Ржака, только-только написал, там приятного, правда, было мало – что в соцсетях Украины нацики собираются группами и обсуждают организацию террактов в России, как подъехала вторая серия. Улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой!


По ссылке еще много интересного: https://disk.yandex.ru/a/vOmVAFRGAuR1FQ

Но у ребят подгорает, приехали. Россия уже контролирует большую часть информпространства Украины, а значит в режиме 24 на 7 ведётся мониторинг и документирование противоправной деятельности пособников нациков для дальнейших расследований и суда. Приходите завтра, мы вас найдем.

Уязвимостей в «закрытых чатах» украинских националистов все больше – лавинообразно растёт база подозреваемых в пособничестве националистам.

Наше дело правое, мы победим!

Источник: Вместе победим!



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