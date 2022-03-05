Мнение: Вилларибо и Виллабаджио

Власти Италии арестовали недвижимость российского телеведущего Владимира Соловьева, попавшего в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине, сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо.

Думаю, что в стране практически нет человека, который мог бы искренне посочувствовать потерпевшему. Причины разные, но степень одиозности фигуры, конечно, выглядит запредельной. При этом личные качества Соловьева никакого значения не имеют: он превратился в функцию, в символ. И воспринимается исключительно в этом (и более никаком) качестве.

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