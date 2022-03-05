 

Индия сообщила об эвакуации всех своих граждан из Харькова

05.03.2022, 18:15, Новости дня
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Все остававшиеся под Харьковом граждане Индии эвакуированы, заявили в индийском посольстве в Киеве.

Об этом информирует РИА «Новости».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял ранее, что эвакуации иностранных студентов из Харькова мешает украинская сторона, хотя российские военные готовы помочь.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националистические батальоны продолжают использовать иностранных граждан в качестве «живого щита».

По его словам, в стране остаются около 5 тыс. иностранцев, в том числе в Харькове – до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы – 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 житель Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии.



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