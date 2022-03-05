Осторожно, фейк! Украинские националисты планируют убить иракских студентов и обвинить в этом Россию

Боевики украинских националистических батальонов планируют убить девятерых иракских студентов в Сумском университете, сообщил источник в силовых структурах России.

Украинские националисты планируют провести информационно-пропагандистскую акцию с участием девяти студентов из Ирака, насильно удерживаемых в общежитии Сумского государственного университета, сказал собеседник ТАСС.

«При проведении Вооруженными силами РФ войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате «российской военной агрессии», – добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС.