 

Осторожно, фейк! Украинские националисты планируют убить иракских студентов и обвинить в этом Россию

05.03.2022, 18:15, Новости дня
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Боевики украинских националистических батальонов планируют убить девятерых иракских студентов в Сумском университете, сообщил источник в силовых структурах России.

Украинские националисты планируют провести информационно-пропагандистскую акцию с участием девяти студентов из Ирака, насильно удерживаемых в общежитии Сумского государственного университета, сказал собеседник ТАСС.

«При проведении Вооруженными силами РФ войсковых мероприятий по взятию территории университета под свой контроль националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате «российской военной агрессии», – добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС.



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