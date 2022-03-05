 

Армянские коммунисты поддержали спецоперацию РФ на Украине

05.03.2022, 18:15, Новости дня
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В армянской столице в пятницу прошла акция в поддержку российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в ней участвовали представители Коммунистической партии Армении (КПА) и их единомышленники.

Акция прошла перед зданием посольства России. Лидер КПА Ерджаник Казарян отметил, что армянские коммунисты полностью поддерживает спецоперацию, которую начала РФ на Украине, так как она направлена против фашизма и национализма, информирует Eadaily.com.

«В 2014 году при поддержке США и ЕС к власти на Украине пришли фашистские и нацистские силы. С тех пор в стране проводится политика отчуждения прав русскоязычного населения. РФ не оставалось ничего, как поддержать народ (Донбасса) в его желании самоопределения», – сказал глава партии Ерджаник Казарян.

Установившийся на Украине режим убивал мирных граждан, жителей Донбасса, добавил он.

По его словам, компартия выражает поддержку действиям России, «которой нечего делить с Украиной и ее народом». Целью же спецоперации является «искоренение фашизма и национализма» в этой стране.



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