 

Путин: РФ будет наращивать внутренние авиаперевозки и продолжать полеты за рубеж

05.03.2022, 16:55, Новости дня
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Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

«Что будем делать сейчас – будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где [возможно], будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять», – цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, возможность возвращения международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России, они делают это себе в ущерб под прессом своих властей.

Также он отметил, что запрет транссибирских перелетов ведет к удорожанию авиабилетов западных авиакомпаний.

«Самолет МС-21 лучше западных аналогов по ряду параметров. У главы Минтранса есть свои предложения о том, как решить вопрос с зарубежными самолетами, находящимися в лизинге у авиакомпаний», – отметил президент.

Также Путин заявил, что власти РФ будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.



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