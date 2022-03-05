 

Российские ведомства начали проработку вопроса о реализации продуктов без упаковки

05.03.2022, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведомства прорабатывают вопрос о реализации в торговых сетях продуктов без упаковки, сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве заявили, комментируя возможность реализации в торговых сетях продуктов без упаковки, что на данный момент «вопрос прорабатывается», и «в случае принятия соответствующих правовых решений производители будут готовы поставлять свою продукцию в торговые предприятия как в упаковке, так и без нее», передает ТАСС.

Отмечается, вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу относится к компетенции Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили, что вопрос обсуждается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Ермак рассказал, когда может пройти следующая встреча в нормандском формате

10.10 / Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

02.08 / В России разрешили добычу краснокнижных животных

19.10 / Куса: Фокус с вводом российских миротворцев в Карабах пока что отправлен на мусорку. И армяне, и азербайджанцы мягко ушли от этого вопроса

25.05 / Xiaomi создала самый тонкий в мире робот-пылесос

13.01 / Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19

22.07 / Глава Хабаровского края призвал снизить возрастной ценз для получения выплат на жилье сиротам

05.01 / “Мы объединяемся, чтобы иметь право голоса”. Работники Google создали свой первый профсоюз

16.01 / На Украине разочаровались отказом Германии поставлять оружие

28.10 / Компания Huawei выпускает новый смарт-дисплей для автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика