Российские ведомства начали проработку вопроса о реализации продуктов без упаковки

Ведомства прорабатывают вопрос о реализации в торговых сетях продуктов без упаковки, сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве заявили, комментируя возможность реализации в торговых сетях продуктов без упаковки, что на данный момент «вопрос прорабатывается», и «в случае принятия соответствующих правовых решений производители будут готовы поставлять свою продукцию в торговые предприятия как в упаковке, так и без нее», передает ТАСС.

Отмечается, вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу относится к компетенции Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили, что вопрос обсуждается.