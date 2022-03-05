Теоремы, носящие имена российских математиков, переименуют

Исполком Международного математического союза на внеочередном заседании принял решение об исключении Союза математиков России из организации и приостановил членство в ней всех ученых, имеющих российское гражданство. Все теоремы, доказанные российскими и советскими математиками, и носящие их имена, подлежат переименованию.

Исполком представит свои предложения по тому, чьи имена следует присвоить российским теоремам, Международному математическому конгрессу, назначенному на июль 2022 года для утверждения.

Так, например, теорема Остроградского будет теперь именоваться теоремой Гаусса, уравнение Менделеева станет уравнением Клапейрона, неравенство Буняковского станет неравенством Шварца (или Коши), а условия д’Аламбера-Эйлера станут условиями Коши-Римана (Эйлер вторую часть своей жизни прожил в России, имел российское подданство и похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге). Разногласия возникли по поводу знаменитой формулы Эйлера – пока непонятно, кому её приписать так, чтобы не возникло непонимания. Отмечается, что аналогичная сложность в 2010 году возникла с формулой Муавра (Каддафи), но тогда проблему удалось замять.

Российский математический союз уже выразил протест по поводу принятого решения.

“Как можно переименовывать теоремы – ведь авторство результата от этого не изменится! Если теорему доказал я, то уж не вы, и как это можно поменять?” заявил известный российский математик Алексей Савватеев.

Однако в Исполкоме указали на теорему Арнольда, гласящую, что теорема никогда не называется в честь открывшего её математика, так что проблемы нет. В исполкоме добавили, что теорему Арнольда также ожидает переименование.

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