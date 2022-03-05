В Вашингтоне признают, что российско-китайский «брак по расчёту» может изменить глобальную политику

США долгое время недооценивали отношения между Россией и Китаем, но их связь оказалась гораздо крепче, чем предполагали. Сейчас же Китай занял выжидательную позицию, и многое будет зависеть от того, станет ли он помогать РФ в условиях санкций и какую её помощь попросит взамен, пишет Bloomberg.



AP

«Отрезвляющее понимание» приходит к американским политикам, пишет Bloomberg. Чиновники в Вашингтоне стали признавать, что между Россией и Китаем крепкая связь, «брак по расчёту» — и он способен перестроить глобальную политику.

Так, во время визита Путина в Китай они подписали длинное совместное заявление о том, что в их партнёрстве «нет запретных зон». По мнению экспертов, такой документ стал отправной точкой для установления сфер влияния стран в своих регионах и показал тактическую поддержку Китая действиям России.

США надеялись, что Китай может призвать Россию к осторожности, и поэтому поделились с ним разведданными о наращивании мощи России. Во время консультаций в посольстве Китая в Вашингтоне и в телефонных переговорах американские чиновники детально рассказывали о планах РФ и предупреждали, как они могут сказаться на глобальной безопасности. Во время этих встреч Китай выражал скепсис по поводу планов Путина. Пекин даже рассказал России, что США пытаются их поссорить.

По словам одного из собеседников издания, на протяжении нескольких американских администраций Вашингтон недооценивал глубину связей между Путиным и Си. Теперь же американским чиновникам стоит задуматься, что РФ и Китай могут дать совместный ответ на ряд глобальных угроз. И Штатам будет сложнее решать вопросы, включая безопасность в Восточной Азии и Европе, устойчивость демократии, защиту глобальной финансовой системы.

При этом РФ и Китай сближались уже давно, с 1990-х. Обе страны ставят под сомнение доминирование США в мире после холодной войны и призывают к демократизации глобальной политики так, чтобы она меньше была сосредоточена на лидерстве и альянсах США. После 2014 года это стремление к партнёрству усилилось. РФ тем временем продавала Пекину передовое оружие, они проводили совместные учения, собирались вместе строить в Китае систему раннего предупреждения о ракетном нападении.

Впрочем, в отношениях двух стран остаётся и напряжённость, отмечает автор статьи. Так, Китай начал публично призывать Россию к осторожности и выражать Украине свою обеспокоенность. Китай может многое потерять из-за кризиса. Он десятилетиями пытался убедить Европу, что ей не стоит бояться наращивания мощи Китая, но молчаливая поддержка действий РФ может нарушить его достижения. Более того, Китай традиционно защищает суверенитет каждого государства в международных делах — в этом плане действия РФ нарушают его ключевые принципы. Плюс ко всему в этом году Си намерен сосредоточиться на внутренних делах, поскольку у него впереди переизбрание и международные кризисы не должны этому помешать.

С другой стороны, Путин, возможно, в итоге станет чувствовать себя некомфортно в отношениях, где он младший партнёр. ВВП Китая в 10 раз больше, чем у России. По мнению автора статьи, это может привести к тому, что Китай запросит у РФ поддержку в тех вопросах, которые для неё будут неудобны, например по Тайваню или Южно-Китайскому морю. В свою очередь, РФ ожидает от Китая поддержки в борьбе с действием санкций и в других вопросах.

Формально ни одна из сторон другой ничего не должна: многое будет зависеть от восприятия ситуации китайским руководством. Например, Си может посчитать, что если встать на сторону России, то это принесёт неожиданные издержки. Но если же он будет придерживаться того, что укрепление связей с Россией — верное решение, то США будет сложнее добиваться своих целей, пишет Bloomberg.